Москва, , 11:57 — REGNUM На сегодняшний день нет никакой ясности о времени и месте проведения гипотетического саммита президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена. Об этом 18 мая заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Читайте также: В Швейцарии воздержались от комментариев по саммиту Путина и Байдена

«Сейчас прорабатываются разные аспекты этого вопроса. Мы зафиксировали всё, что говорилось на эту тему американской стороной, в том числе на самом высоком уровне», — пояснил дипломат в интервью РБК.

По его словам, если окончательная договоренность о саммите будет достигнута, то «подготовка будет глубокой и потребует определённого времени». Вероятно, встреча пройдёт в одной из «дипломатических столиц Европы». При этом замглавы МИД РФ добавил, что целый ряд стран предлагал и продолжает предлагать свои государства для проведения саммита.

Ранее по теме: В Госдепе США назвали темы будущих переговоров Блинкена и Лаврова

Рябков подчеркнул, что российская сторона рассматривает потенциальный саммит глав двух государств как крупнейшее мероприятие в двусторонних отношениях, а также как «очень серьёзный сигнал всему международному сообществу».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась информация о том, что если встреча российского и американского лидеров состоится, то «местом её проведения может стать Швейцария». При этом министерство иностранных дел эти сообщения в прессе комментировать не стало.