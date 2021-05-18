Рим, , 11:57 — REGNUM В Италии выставили на продажу внедорожник «УАЗ-469», который оснащен 65-сильным дизельным двигателем. Об этом сообщается на сайте Autoscout24.

Как отметили в официальной группе УАЗ в социальной сети «ВКонтакт», итальянские версии внедорожников УАЗ комплектовались дизельным мотором Peugeot XD2 объёмом 2,5 л и мощностью 75 л. с. Устанавливала такие «движки» на ульяновские внедорожники фирма братьев Морторелли.

Однако на выставленном на продажу экземпляре стоит неизвестный четырехцилиндровый дизельный двигатель производительностью 65 л. с.

Заявленные пробег у «УАЗ-469» 1984 года выпуска составляет всего 1500 км. При этом продавец хочет выручить за автомобиль 19 800 евро (1 781 350 рублей).

Напомним, «УАЗ-469» и «УАЗ-3151» выпускались начиная с 1970-х годов и стояли на вооружении с начала советской, а затем российской армии. В 2011 году Министерство обороны Российской Федерации приняло решение отказаться от дальнейших закупок УАЗ-3151.

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