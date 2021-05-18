Донецк, , 11:57 — REGNUM За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 165 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 мая сообщает минздрав ДНР.

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«Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 17 мая проведено 487 исследований, из них выявлено 108 случаев (заражения коронавирусом) <…> и у 57 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в республике достигло 35 861.

Кроме того, уточняется, что в настоящее время суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в ДНР составляет 2676.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в республике от нового заболевания вылечились 29 896 человек, еще 3289 пациентов находятся на лечении (стационарном и амбулаторном).

Отметим, сутками ранее в ДНР исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке.