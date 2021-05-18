Самара, , 11:59 — REGNUM Самарская область может рассчитывать на получение свыше 12 млрд рублей на развитие инфраструктуры региона. Об этом 18 мая заявил глава Самарской области Дмитрий Азаров в ходе обращения к Самарской Губернской Думе с ежегодным посланием о положении в регионе и об основных направлениях ее развития.

Азаров отметил, что в Самарской области была принята стратегия развития региона, а уменьшение объема государственного долга дает новые возможности. Так, в 2021 году Самарская область будет иметь преференции при получении инфраструктурных бюджетных кредитов, о которых сообщил в своем Послании президент России Владимир Путин.

«По нашим подсчётам, Самарская область сможет получить не менее 12 миллиардов рублей. Думаю, что больше. Условия предоставления этих кредитов правительство России должно утвердить уже в ближайшие дни», — сообщил глава области.

Азаров отметил, что руководство региона добилось почти трехкратного увеличения объемов безвозмездных субвенций, которые поступают в Самарскую область из федерального бюджета, и это не считая 16 млрд рублей, которые были выделены региону в 2020 году на борьбу с коронавирусом и для поддержки экономики в период пандемии.