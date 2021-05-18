Саратов, , 12:01 — REGNUM В Саратовской области за сутки произошли три летальных исхода среди пациентов, зараженных коронавирусом. По данным облминздрава на 18 мая, всего от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 1011 человек.

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За сутки жертвами нового заболевания стали один мужчин и две женщины в возрасте от 71 до 80 лет.

Число активных больных снизилось на 147 пациентов и на сегодняшний день составляет 3506 человек.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области области с начала пандемии коронавирусная инфекция подтвердилась у 61 213 человек. Выздоровели за все время 56 696 человек.

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