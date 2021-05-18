18 мая 2021 | Время чтения 4 мин

В сети отреагировали на слова бывшего депутата Рады Евгения Мураева, заявившего, что граждан Украины в России считают людьми второго сорта.

Мирослава Романенко, , 16:13 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что в какую бы страну граждане Украины ни выехали, они там «люди второго сорта», а полноценным гражданином можно себя чувствовать только на Украине. Об этом украинский политик сказал 17 мая в эфире канала «НАШ».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Я много раз говорил, вы в любой стране, куда б вы ни приехали, в Польшу, в Словакию, в Россию… Вы там люди второго сорта. В России мы хохлы, там (в Польше. — М.Р.) мы недополяки… То есть только здесь (на Украине. — М.Р.) вы можете себя чувствовать полноценным гражданином и человеком, что самое важное. Вам не надо никому ничего доказывать. Вы не иммигрант, вы ничего не просите. Вы имеете право требовать, у вас есть права и свободы, которые нужно иногда выходить защищать», — сказал он.

Заявление украинского политика обсудили под соответствующей видеозаписью в YоuTube-канале «НАШ». Многие из комментирующих возразили Мураеву, отметив, что в России хорошо относятся к гражданам Украины.

«Евгений, Вы не правы относительно того, что в России считают украинцев людьми второго сорта. У нас в стране живут и работают много украинцев. Исключительно добрые, умные люди… Привет из России», — написал Андрей К.

Евгений Мураев tov_sergeant

«Бывая в России, тоже ни разу не слышала, чтобы об украинцах отзывались как о людях второго сорта…» — добавила Ирина Н.

«Евгений, в РФ наверняка есть люди, плохо относящиеся к выходцам с Украины. Ровно как и к выходцам из других сторон света. Но, уверен, большинство россиян никак и ничем не выделит выходца с Украины, не обзовет и не станет относиться предосудительно», — пишет Максим З.

«Ни разу не слышал, чтобы среди моих родных, знакомых или друзей кто-нибудь отзывался об украинцах как о людях второго сорта! Бред! Привет из Забайкалья!» — написал Eisenspane.

«Украинцы, когда уже вы поймете, что проблема Украины в украинстве!..» — отметил комментирующий под псевдонимом Пума.

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«Украинцы, когда уже вы поймете, что Украина — «палка», которой тыкают в Россию», — добавил один из комментирующих.

«А какого сорта вдруг стали русскоязычные украинцы, если им запрещено обучать детей на родном языке? Если я не могу купить нужную литературу на русском, потому что не привозят и не продают? Если не могу смотреть фильм на русском языке без плохого перевода на державну мову (государственный язык. — М.Р.) и т. д. Получается, что у нас есть украинцы «высшего» сорта, чистокровные арии — галичане и второсортные, и прочая пересортица — все остальные?.. Силой можно поставить на колени, силой можно вынудить уехать, но силой нельзя заставить любить и гордиться страной», — отметила Helen Ko.

«В России вы украинцы, и мы вас любим, мы за вас переживаем», — пишет Света М.

«Я русская и никогда не считала украинцев вторым сортом! В России нас столько разных намешано! «Вторым сортом» можно считать людей непорядочных, а таких и среди наших хватает, хоть и русских… Хотя вас может обижать, что считаем вас украинскими русскими, это — да», — написала Viktoria S.

«В России украинцы люди второго сорта?» — спрашивает АБВГДЕ.

«Нет, не согласна. Права у нас только у кошельков, а у простого народа только обязанности», — возразила политику Нелли В.

«В России к украинцам относятся как к равным», — подчеркнула Татьяна Л.

«Я бываю в Росии, и никто о простых украинцах не говорит плохо и относятся с уважением», — отреагировала Ольга П.

«Украинцы в России второго сорта? Это неправда», — добавил Вячеслав С.

«Это какие-такие «люди второго сорта» они в России? Что они там курят? Открой историю России и увидишь, что даже у руля власти были украинцы. Очередное «уседение на двух стульях», — написал Павел Т.

Киевский вокзал Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Про людей второго сорта в России ложь, в РФ в принципе всем по барабану, много украинцев моментально интегрируются в российское общество», — добавил Владислав Щ.

«Мураев неправ. Простой русский народ не оскорбляет украинцев. Это только на шоу политики себе такое позволяют. А вот украинцы оскорбляют», — отреагировала Надежда Т.

«Мураев, ну ты и ахметовский выкормыш. В России к украинцам относятся так же, как и к согражданам. Всё от отношения зависит. Если приезжают и грубят — да, их называют этим словом. Иначе — никто об этом не думает», — подытожил Дмитрий Л.

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Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин заявил, что Соединенные Штаты планируют втянуть Россию в войну с Украиной и Евросоюзом.