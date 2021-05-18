Сеул, , 11:56 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 12 006 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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По состоянию на 00:00 18 мая в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 3 745 934 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 7,3%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca в стране сделали 2 047 406 человек, а препаратом Pfizer — 1 698 528 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили ещё 98 948 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 1 039 642 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 528 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 132 818.

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