Стокгольм, , 11:55 — REGNUM После блестящего выступления на конкурсе Melodifestivalen, победитель которого представляет Швецию на «Евровидении», у Тусина Чизы, выступающего под псевдонимом «Туссе», возникли проблемы с голосом. За несколько недель до «Евровидения-2021» ему пришлось сделать операцию по удалению части миндалин. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

«Я всегда волновался, что что-то случится. Если я потеряю голос — кто я тогда? Без моего голоса», — рассказывает артист он в документальном фильме SVT Edit Tusse.

В документальном фильме Туссе описывает, что он приходил в отчаяние по мере приближения «Евровидения».

»Врач дал мне лекарство для уменьшения миндалин. Я принимал антибиотики, которые творили чудеса. Но ничего не произошло», — признался Туссе.

Первым решением врачей было то, что Туссе необходимо полностью удалить болезненные миндалины. Но такая операция исключила бы его участие в «Евровидении».

В конце концов, была найдена золотая середина. В апреле артисту удалили части миндалин. Участие в Евровидении все еще оставалось неопределенным, но вполне возможным. Однако операция прошла хорошо, и после нескольких недель неопределенности Туссе смог начать подготовку к «Евровидению».