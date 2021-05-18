Барнаул, , 11:52 — REGNUM В Алтайском крае, где стартовала посевная кампания, проблемы с обеспеченностью хозяйств ресурсами отсутствуют, но подводят погодные условия, а именно — дефицит почвенной влаги. Об этом 18 мая сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко в рамках рабочей поездки в Косихинский район. Подробности сообщает сайт правительства региона.

Глава края отметил, что посевная площадь в хозяйствах края в этом сезоне на уровне 2020 года — 5,2 миллиона гектаров. Зерновыми и зернобобовыми будет занято порядка 3,3 миллиона гектаров, техническими культурами — 1,2 миллиона гектаров, из них масличными культурами — 1,1 миллиона гектаров, что на 11 тысяч гектаров больше, чем в предыдущем году. При этом яровой сев запланировано провести на площади 4,5 миллиона гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года Алтайский край собрал чуть более трёх миллионов тонн зерновых. Агропромышленный комплекс Алтайского края работал в условиях распространения коронавирусной инфекции и режима ЧС из-за засухи, но тем не менее сумел обеспечить себя достаточным количеством продовольственных культур.

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