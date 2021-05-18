Благовещенск, , 11:51 — REGNUM

В Приамурье завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, которого обвинили в производстве товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. По версии следствия, компания изготовила некачественный спортивный тренажер, занимаясь на котором травму получила семилетняя девочка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном СУ СКР.

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«Тренажер не соответствовал требованиям п. 4.3.5.1 . и 4.3.5.2 . ГОСТа Р 57 538−2017 «Тренажёры стационарные уличные», поскольку его подвижный элемент образовывал сдавливающую поверхность и создавал возможность застревания тела, частей тела или одежды пользователя, а также не имел зазора между подвижным и неподвижным элементами. Какие-либо ограничители хода подвижного элемента, исключающие возможность образования сдавливающей поверхности и застревания, в данном тренажере отсутствовали», — уточнили в ведомстве.

Следствие считает, что обвиняемый знал о недостатках тренажера, но передал его застройщику. Он был установлен на гимнастической площадке во дворе дома в Благовещенске.

В июне 2020 года девочка, занимаясь на некачественном тренажёре, получила серьёзную травму пальца.

Уголовное дело будет направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, следствие проводит проверку по факту травмирования школьника на уроке физкультуры в Томске.