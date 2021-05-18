Благовещенск,
18 мая 2021, 11:51 — REGNUM
В Приамурье завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, которого обвинили в производстве товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. По версии следствия, компания изготовила некачественный спортивный тренажер, занимаясь на котором травму получила семилетняя девочка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном СУ СКР.
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«Тренажер не соответствовал требованиям п.
Следствие считает, что обвиняемый знал о недостатках тренажера, но передал его застройщику. Он был установлен на гимнастической площадке во дворе дома в Благовещенске.
В июне 2020 года девочка, занимаясь на некачественном тренажёре, получила серьёзную травму пальца.
Уголовное дело будет направлено в суд.
Как сообщало ИА REGNUM, следствие проводит проверку по факту травмирования школьника на уроке физкультуры в Томске.