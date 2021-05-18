Ростов-на-Дону, 18 мая, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону перекрыт канал незаконных валютных операций, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МВД России 18 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Полицейские установили, что 34-летний директор фирмы заключил фиктивный контракт с подконтрольной зарубежной компанией на приобретение промышленного товара. Затем мужчина предоставил в банк поддельные документы, с помощью которых крупную сумму в валюте вывели за рубеж. Всего на банковские счета компаний-нерезидентов поступило почти 19 млн рублей. Эти операции были фиктивными.

Возбуждено уголовное дело о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.