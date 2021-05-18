Россия открыта для сотрудничества со всеми странами — Путин
Москва, 18 мая, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Россия готова взаимодействовать со всеми странами, выстраивая взаимовыгодное партнерство на принципах равноправия и невмешательства. Об этом 18 мая завил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.
Российский лидер подчеркнул, что ситуация в мире осложняется не только из-за пандемии, но и терроризма, деградации системы контроля над вооружениями и проблем, связанных с международной информационной безопасностью.
Как сообщало ИА REGNUM, церемония вручения верительных грамот традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
Верительные грамоты главе государства вручили послы Боснии и Герцеговины, Иордании, Мозамбика, Индонезии, Маврикия, Доминиканской Республики, Чада, Молдавии, Швейцарии, Афганистана, Республики Гвинеи-Бисау, Катара.
Также в церемонии приняли участие послы Кении, Киргизии, Польши, Нидерландов, Южно-Африканской Республики, Таиланда, Аргентины, Лаоса, Румынии, Боливии и Чили.