Москва, 18 мая, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Россия готова взаимодействовать со всеми странами, выстраивая взаимовыгодное партнерство на принципах равноправия и невмешательства. Об этом 18 мая завил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

Дарья Антонова ИА REGNUM Президент России Владимир Путин

«Россия открыта для взаимовыгодного партнерства. Мы готовы работать со всеми без исключения государствами на принципах равноправия и учета интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела», — сказал глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что ситуация в мире осложняется не только из-за пандемии, но и терроризма, деградации системы контроля над вооружениями и проблем, связанных с международной информационной безопасностью.

Как сообщало ИА REGNUM, церемония вручения верительных грамот традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

Верительные грамоты главе государства вручили послы Боснии и Герцеговины, Иордании, Мозамбика, Индонезии, Маврикия, Доминиканской Республики, Чада, Молдавии, Швейцарии, Афганистана, Республики Гвинеи-Бисау, Катара.

Также в церемонии приняли участие послы Кении, Киргизии, Польши, Нидерландов, Южно-Африканской Республики, Таиланда, Аргентины, Лаоса, Румынии, Боливии и Чили.