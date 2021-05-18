18 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Цинь Шихуан, , 16:00 — REGNUM Несколько дней назад китайский академик Чжун Наньшань сказал в интервью, что глобальная эпидемия нового коронавируса еще далека от завершения, а очень серьезные вирусные мутации могут повлиять на эффективность вакцины и разработку лекарств в будущем.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ключом к следующему шагу является создание коллективного иммунитета посредством повсеместной вакцинации. Чем раньше будет осуществлена вакцинация, тем раньше будет сформирован коллективный иммунитет и тем меньше будет мутаций вируса. Эта задача является очень срочной для Китая», — заявил Чжун.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo поделились своим мнением касательно вакцинации и слов профессора под соответствующей публикацией на страничке телеканал CCTV.

Очень многие пользователи воодушевленно стали призывать всех сделать прививку, как того велит «линия партии».

«Эпидемия повторится снова и снова, и только вакцины являются лучшим оружием! Доктор Чжан из Шанхая высказал очень актуальную точку зрения. Он сказал, что борьба с эпидемией в Китае была столь успешна раньше в основном из-за сильного вмешательства «немедицинских средств», в то время как вторая половина борьбы с эпидемией представляет собой конкуренцию научных и технологических сил, когда другие страны в мире открываются, когда мы вновь начинаем общаться друг с другом, Китай неизбежно откроет свои двери для других, а наш коллективный иммунитет еще не установлен, поэтому он неизбежно пострадает», — заявил «Брат Циси», призвав всех сделать прививку.

Коронавирус в Китае (сс) Walter Grassroot

Но не все столь воодушевлены и радостно готовы броситься делать прививку по первому зову, хотя большинство комментаторов относятся именно к такой категории. Некоторые посетовали, что в их окружении много людей, которые не спешат с прививкой.

«Вакцины крайне важны, но вопреки мнению многих, я предпочитаю не ставить пока прививку. И я не один такой. Многие люди вокруг меня мыслят так же, говоря «мы хотим подождать и посмотреть, что будет, а не быть подопытными кроликами», — отметил BOSS.

«Мой профессор мыслит схожим образом. Я не знаю, поставил ли он укол или нет. Во всяком случае, он сказал, что эта вакцинация — эксперимент на морской свинке. Вокруг него существуют различные теории заговора. Во всяком случае, теперь страна готова предоставить вакцину бесплатно и старается изо всех сил. А они не хотят. Не вините правительство», — ответил предыдущему комментатору «Лусун 202 010».

«У меня сильная аллергия. Врачи сказали, что мне не рекомендуется ставить прививку. Но в школе заявили, что у них по плану 100% вакцинация. Меня раздражает эта ваша вакцинация, что мне теперь с этим делать? Поставить укол и помереть?» — спросила LHskylar.

«Увы, люди вокруг меня не хотят делать прививку. Говорят, что людям, которые не уезжают за границу и не собираются покидать свою провинцию, не надо делать прививку. У меня аллергия, и после укола нет побочных реакций», — заявила Деде.

Те же, кто хотят получить прививку, жалуются, что зачастую они не могут этого сделать при всём желании, потому что имеют место гигантские очереди, которые неизвестно когда рассосутся.

«В нашей школе еще не делали прививок. Изначально нам планировали поставить в апреле, и до сих пор никаких подвижек не было», — отметил «Туманный коньяк».

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А кто-то поспешил заверить, что сам вирус намного опаснее любых побочных эффектов вакцинации, поэтому нужно колоться всем без разбору, ибо интересы общественности важнее интересов отдельных людей.

Как бы то ни было, даже в Китае с мощной централизованной пропагандой нет единого мнения насчет необходимости или пользы прививок от нового коронавируса. Очень много людей относятся к прививкам скептически и даже с опасением. И если действительно вакцины безопасны и эффективны, необходима глобальная дискуссия с учетом мнения всех сторон. При том, что особое мнение насчет вакцин есть и у ученых, находящихся на переднем крае науки, а не только у записных конспирологов.