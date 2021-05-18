Воронеж, , 11:49 — REGNUM Новый детский корпус противотуберкулезного диспансера готовят к получению разрешений и лицензий для открытия на приём пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области 18 мая. Строительные и отделочный работы в корпусе завершены.

«Наконец завершаются все подготовительные процедуры, и новый корпус вот-вот будет готов к открытию. Объект сложный, недешевый — более миллиарда рублей, из которых 377 млн потрачено на оборудование — и нельзя было даже в мелочи просчитаться, сэкономить или сделать побыстрее. Ведь от качества и строительства и особенно оснащения зависят здоровье и жизни детей, а ничего важнее быть не может», — прокомментировал губернатор Александр Гусев.

Детский корпус областного противотуберкулезного диспансера построен в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На площади в 13 тыс. кв. м разместятся амбулатория на 300 посещений в день, стационар на 50 коек и 40 боксов для родителей с детьми до семи лет. Здание оборудовано собственной котельной, пищеблоком и прачечным отделением. Закуплено современное оборудование, в том числе мультиспиральный компьютерный томограф на 64 среза, аппараты ультразвуковой диагностики, физиотерапевтическое оборудование.

На данный момент состоялось подписание актов приема-передачи объектов в собственность Воронежской области, ведется оформление правоустанавливающих документов на инженерные сети и здание. В целом процедуры оформления документов и получения лицензии на правоведения медицинской деятельности могут занять до нескольких месяцев, уточнили в облправительстве.