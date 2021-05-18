Киев, , 11:49 — REGNUM Новый министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал национальную комиссию, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии.

Копию письма министра обнародовали 18 мая украинские СМИ.

Галущенко отмечает, что ориентация на импорт электроэнергии из стран не членов Энергосообщества противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики и потенциально угрожает энергобезопасности страны. Также министр напоминает, что Украина ведет подготовку к отделению свой энергосистемы от параллельной работы с энергосистемами РФ и Белоруссии с дальнейшим присоединением к европейской сети.

Кроме того, отмечает в своем обращении министр, импорт ухудшает финансово-экономическое состояние производителей, качество выполнения графиков ремонтов генерирующего оборудования электростанций и ТЭЦ, а также негативно сказывается на угледобывающей отрасли.

ИА REGNUM напоминает, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Белоруссии в январе-феврале 2021 года, поскольку в стране «внезапно» закончились запасы угля. Согласно официальной статистике, за первые 3 месяца затраты на импорт электричества превысили 1 млрд грн. Как только необходимость в дополнительных объемах электричества пропала, политики Украины начали делать громкие заявления о необходимости запретить импорт из России. 15 апреля Верховная рада приняла специальный законопроект об очередном запрете импорта электроэнергии из России и Белоруссии, позже его подписал президент Зеленский. Вместе с тем, по информации отдельных депутатов Рады, после принятия закона импорт с указанных направлений продолжался.