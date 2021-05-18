Джакарта, , 11:48 — REGNUM Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил о 26 выявленных в стране носителях новых штаммов коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

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В Индонезии обнаружили 14 носителей «британского» штамма B117, два носителя «южноафриканского» штамма B1351 и 10 носителей «индийского» штамма B1617.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве здравоохранения Индонезии подтвердили, что в провинции Восточная Ява выявили два штамма коронавируса типа B117 и B1351.

Подробнее в материале: В Индонезии выявили два штамма коронавируса типа B117 и B1351