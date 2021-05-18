Вашингтон, , 11:48 — REGNUM Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил 17 мая, что он признает результаты президентских выборов2020 года, призвав коллег по партии, в том числе бывшего главу Белого дома Дональда Трампа сфокусировать внимание на промежуточных выборах, сообщает The Hill.

«Я принимаю результаты выборов. … 2020 год для меня закончился, я готов идти дальше и, надеюсь, вернуть палату представителей и Сенат в 2022 году», — отметил Грэм репортерам в Южной Каролине.

Комментарии Грэма прозвучали в связи с тем, что Трамп по-прежнему не оставляет темы выборов 2020 года, все активнее продвигая свои «ложные» заявления о том, что выборы были «украдены». Команда юристов Трампа проиграла десятки исков в суде, а государственные чиновники Республиканской партии вместе с бывшим генеральным прокурором Уильямом Барром отклонили предположения о широко распространенном мошенничестве, но это никак не повлияло на риторику Трампа.