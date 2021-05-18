Казань, , 11:54 — REGNUM В Татарии по состоянию на 18 мая подтверждено 21 074 случая инфицирования коронавирусом. За сутки зарегистрировали еще 31 носителя инфекции. Днем ранее заболели 33 человека.

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По сведениям республиканского оперативного штаба по борьбе с COVID-19, выздоровели с начала наблюдения 18 014 пациентов, за сутки выписались 33 человека. Новых жертв COVID-19 за минувший день не зарегистрировано. Скончались за все время 483 носителя вируса.

ИА REGNUM ранее сообщало, суммарное число новых случаев в 84 регионах РФ составило 8183. У части пациентов, 14,5%, не оказалось клинических проявлений болезни. Также за сутки скончались от коронавирусной инфекции 364 человека. Полностью выздоровели 8972 человека.

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