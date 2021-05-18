Москва, , 11:48 — REGNUM В Москве с начала действия государственной программы льготного ипотечного кредитования выдано около 70 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму около 400 млрд рублей. Об этом 18 мая сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Он отметил, что среди регионов Москва занимает первое место по числу выданных кредитов.

«По состоянию на 6 мая 2021 года в столице было выдано 69,9 тысячи кредитов на общую сумму в 399,1 млрд рублей или 28% от общего объема выданных в РФ льготных ипотечных кредитов», — сказал вице-мэр.

Ефимов уточнил, что с января по апрель 2021 года в столице выдали 21,3 тыс. кредитов на общую сумму 129,7 млрд рублей.