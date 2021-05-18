Москва, , 11:55 — REGNUM Звон и шум в ушах может быть признаком серьёзных заболеваний, но чаще всего этот симптом указывает на ЛОР-патологию. Об этом врач-невролог Александр Евдокимов рассказал «Пятому каналу».

«Это может быть воспалительное заболевание, поражения слухового нерва, центров слуха в коре головного мозга различными новообразованиями», — сказал Евдокимов.

Ощущение, в науке именуемое тиннитус, также может сигнализировать о воспалении или дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, сосудистых заболеваниях атеросклеротического толка, проблеме шейного отдела позвоночника. Ещё одна из возможных причин тиннитуса — сахарный диабет.

Шум в ушах, добавил врач, может появиться и при длительном приёме лекарств. При подозрении на эту причину следует проконсультироваться с лечащим врачом.

Но первым делом Евдокимов посоветовал измерить артериальное давление, так как о его повышении или понижении может говорить шум или звон в ушах.

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