Калуга, , 12:53 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 54 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 18 мая. Днём ранее, 17 мая, в регионе было зарегистрировано 53 случая.

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 35 тыс. 25 человек, 1395 человек находятся на лечении, 33 тыс. 303 человека выздоровели.

От осложнений, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли три человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 327 человек, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.

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