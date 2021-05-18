Москва, , 11:51 — REGNUM Законопроект об увеличении сроков рассрочки оплаты при выкупе помещений города поддержали в Московской городской думе. Соответствующее решение было принято 18 мая на заседании комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию законодательного собрания столицы.

Согласно поправкам, срок рассрочки на выкуп находящихся в собственности города помещений предложено увеличить с пяти до семи лет. Такая мера, по мнению парламентариев, должна оказать поддержку столичным предпринимателям.

«Наша комиссия рекомендует Московской городской думе принять законопроект в первом чтении, при отсутствии поправок — в целом», — заявила председатель комиссии Елена Николаева («Моя Москва»).

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