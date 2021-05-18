Бузулук, Оренбургская область, , 11:45 — REGNUM В городе Бузулук и селе Южный Урал Оренбургского района экологи 17 мая зафиксировали значительное превышение ПДК по сероводороду, сообщает prooren.ru.

В Бузулуке норматив превышен в 25 раз, в Южном Урале — в 10,2 раза. Жители муниципальных образований жаловались на зловоние. На западе региона превышение ПДК по сероводороду зарегистрировано на границе санитарно-защитных зон очистных сооружений Бузулука.

Напомним, жители села Южный Урал ранее заявили, что из-за зловония вынуждены гулять в противогазах. В минприроды Оренбуржья сообщили, что источник неприятного запаха установлен — это объекты водоканала.

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