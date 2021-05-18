Москва, , 11:46 — REGNUM В работе интернет-мессенджера Telegram в ряде стран мира наблюдаются сбои. Это 18 мая следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Жалобы поступают от пользователей из Германии, Киргизии, Белоруссии, Польши, Казахстана и с Украины, также в России о неполадках в работе Telegram сообщают жители ряда городов.

При этом 71% пользователей испытывает проблем с подключением мессенджера и ещё у 28% не отправляются сообщения.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая стало известно, что изменение условий пользовательского соглашения мессенджера WhatsApp привело к появлению новой мошеннической схемы.