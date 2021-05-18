Барселона, Испания, , 11:44 — REGNUM Руководство «Барселоны» приняло решение уволить главного тренера Рональда Кумана после завершения сезона. Об этом 18 мая сообщает RAC1.

По информации издания, такое решение было принято после поражения от «Сельты» (1:2) в матче 37-го тура чемпионата Испании. «Барселона» потеряли даже теоретические шансы на чемпионство.

Команда занимает третье место в турнирной таблице, набрав 76 очков.

Отмечается, Куман может сохранить за собой пост главного тренера команды, только если клуб не сможет найти ему замену.

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