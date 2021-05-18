Екатеринбург, , 11:52 — REGNUM Регистрацию в социальных сетях необходимо разрешать лишь по достижении 16 лет, заявил общественный деятель Евгений Малёнкин на круглом столе в Екатеринбурге.

Общественник напомнил, что уголовная ответственность в России наступает лишь с 16 лет. «Думаю, это тот возраст, с которого можно разрешать и регистрацию в социальных сетях», — цитирует Малёнкина «Областная газета».

Данное ограничение эксперт предложил закрепить законодательно. Альтернативой может стать создание полноценного детского интернета, полагает общественник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты круглого стола предложили запретить школьникам использовать смартфоны в школах.