Стокгольм, , 11:44 — REGNUM В отделениях интенсивной терапии Швеции количество пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 продолжает снижаться. Об этом сообщает один из двух крупнейших шведских дневников Svenska Dagbladet.

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Так, утром 17 мая в общей сложности 294 человека получали лечение в реанимации с подтвержденным COVID-19, что стало самым низким показателем с конца марта текущего года.

В прошлый понедельник, 10 мая, «тяжелых» пациентов с COVID-19 насчитывалось 386. Таким образом, за последнюю календарную неделю их число в Швеции сократилось на 24%.

Отмечается, что в стране также уменьшилось количество пациентов, получающих стационарную помощь в связи с COVID-19.