Абакан, , 11:43 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 29 случаев COVID-19, сообщили ИА REGNUM 18 мая в правительстве республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

С начала 2021 года в регионе выявлено 5215 носителей коронавируса, выздоровели 4815 человек.

Амбулаторно лечатся 120 ковид-пациентов, в стационарах — 116. Два человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая в Хакасии выявили также 29 носителей коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Хакасии привился от коронавируса