Берлин, , 11:43 — REGNUM Премьера новых электрокаров BMW iX и i4 Gran Coupe состоится 1 июня 2021 года в Лос-Анджелесе (США). Об этом сообщает пресс-служба компании.

Модель iX будет оснащаться двумя моторами общей мощностью 500 «лошадей». Дальность хода электрокара на одном заряде равна 483 км. До «сотни» автомобиль разгоняется за пять секунд.

Электромобиль i4 Gran Coupe имеет множество различных комплектаций аккумуляторных батарей. Максимальный запас хода машины равен 482 км, а максимальная мощность — 530 л. с. С 0 до 100 км/ч автомобиль разгоняется за четыре секунды.

Более подробная информация о моделях и об их стоимости станет известна 1 июня, когда на новинки откроются предварительные заказы. У клиентов же электрокары появятся в начале следующего года.

Ранее директор по продажам BMW Петер Нота сообщил, что в апреле 2021 года немецкий автоконцерн продал по всему миру порядка 220 тыс. машин — на 10% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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