Барнаул, , 11:41 — REGNUM В Министерстве образования и науки Алтайского края утверждены 39 претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты в рамках программы «Земский учитель» в 2021 году. Об этом 18 мая сообщает сайт правительства региона.

В список вошли 17 жителей Алтайского края, четверо из Республики Алтай, по два человека из Тувы, Томской области, Забайкальского и Красноярского краев, а также по одному представителю из Татарии, Башкирии, Чувашии, Ингушетии, Югры, Амурской, Тюменской, Липецкой, Иркутской и Волгоградской областей.

Больше всего претендентов было среди учителей начальных классов, русского языка и литературы, иностранного языка, истории и обществознания, отметили в краевом министерстве образования. Возраст участников программы, набравших наибольшее число баллов, варьирует от 23 до 53 лет, средний возраст — 40 лет.

В соответствии с положением о конкурсном отборе на право получения выплаты в рамках программы «Земский учитель», до 15 июня претенденты должны приехать в выбранную общеобразовательную организацию и предоставить подтверждения участия в программе. В противном случае они будут исключены из числа победителей, а участие предложат следующим по рейтингу. Итоговый список победителей утвердят 1 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2021 года стало известно, что на алтайский конкурс среди преподавателей в рамках программы «Земский учитель» поступило более 260 заявок. За миллионом рублей в край собрались переезжать педагоги из Краснодарского края и Забайкалья.

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