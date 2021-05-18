Тбилиси, , 11:45 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетит Испанию с двухдневным визитом. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба грузинского правительства.

Сообщается, что Гарибашвили прибудет в Мадрид 19 мая. Там он вместе с королём Испании Филиппом VI будет участвовать в открытии Международной туристической выставки FITUR-2021.

По данным пресс-службы, Грузия является страной-партнёром выставки, и у грузинских туроператоров будет там площадка для того, чтобы представить туристические направления своей страны.

На выставке также будут присутствовать глава грузинского МИД Давид Залкалиани, министр экономики Грузии Натия Турнава и министр окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили.

Напомним, в последние годы туризм в Грузии стал одним из основных секторов экономики. Из-за пандемии работа этого сектора почти остановилась, что вызвало экономический кризис в стране.

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