Пенза, , 11:53 — REGNUM В Пензенской области за сутки выявили 72 случая заражения коронавирусной инфекцией. Накануне заболели 75 человек. По информации общероссийского оперативного штаба на 18 мая, всего в регионе подтверждено 46 320 случаев инфицирования.

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Выздоровели после болезни 43 688 пациентов, за сутки — 72 человека. Скончались от COVID-19 еще пятеро пензенцев, с начала наблюдения — 737 человек. Число активных больных на сегодняшний день составляет 1895 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам президента РФ Владимира Путина, скоро будет запущена в оборот четвертая вакцина против коронавируса.

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