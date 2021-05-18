Рязань, , 11:51 — REGNUM Виновной в покушении на убийство двух лиц с особой жестокостью признана 62-летней жительница Шацкого района Рязанской области. Женщина заперла в бане свою дочь с приятелем и подожгла дверь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 мая в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В деревне Новая 34-летняя хозяйка дома попросила своего 22-летнего знакомого построить летнюю веранду. Матери женщины не понравилось, что дочь в отсутствии своего сожителя общается с другим мужчиной. Родственницы поссорились, а утром, увидев дочь со строителем в предбаннике, нетрезвая пенсионерка заперла их, облила входную дверь бензином и подожгла.

«Обвиняемая угрожала заколоть вилами дочь и её знакомого, если те попытаются выбраться из загоревшегося здания через разбитое окно. Преступные действия женщины были пресечены вышедшим во двор знакомым семьи: мужчина потушил огонь и открыл входную дверь бани, потерпевшие смогли покинуть помещение», — уточнили в СК.

Суд приговорил пенсионерку к 5,2 года лишения свободы в колонии общего режима, а также дополнительно ограничил её свободу на один год. Приговор ещё может быть обжалован.