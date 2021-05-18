Стокгольм, , 11:43 — REGNUM По меньшей мере 20 человек в Швеции заразились «индийским» штаммом коронавируса SARS-CoV-2. Об этом со ссылкой на данные Агентства общественного здравоохранения Швеции сообщила радиостанция Sveriges Radio.

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Как выяснилось 15 человек ранее посетили Индию. Однако как заразились другие, до сих пор неясно. Данные случаи заражения все еще расследуются ведомством.

«Мы не видим признаков того, что эти случаи привели к обширному распространению коронавирусной инфекции», — заявила в эфире радиостанции руководитель отдела микробиологии Агентства общественного здравоохранения Карин Тегмарк Виселль.