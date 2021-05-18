Копенгаген, , 11:42 — REGNUM В ночь на 18 мая парламентские партии Фолькетинга договорились о существенных послаблениях карантинных ограничений в Дании с 21 мая. Как сообщает шведское новостное агентство SVT, в стране будут сняты практически все ограничения, кроме запрета на проведение ночных дискотек.

Так, парламентарии договорились о возвращении удаленных работников в очный формат. Это произойдет в три этапа. На первом этапе, который начнется 21 мая, 20% работников смогут вернуться в офисы. С середины июня разрешена физическая посещаемость в размере 50%, а с 1 августа предполагается, что на своих рабочих местах будет разрешено работать 100% штатных сотрудников.

С 21 мая в стране также разрешается посещать сауны, бани, аквапарки, казино, игровые площадки и закрытые помещения в зоопарках. Посетители должны предъявить так называемый ковид-паспорт, который показывает, что человек полностью вакцинирован от COVID-19, имеет отрицательный результат или уже переболел.