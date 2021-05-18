Вашингтон, 18 мая, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 41-е место в истории НХЛ по очкам в плей-офф. Об этом 18 мая сообщается на сайте лиги.

Michael Miller Александр Овечкин

Во втором матче 1/8 финала плей-офф НХЛ Овечкин отдал результативную передачу. Он набрал 133 очка за карьеру в плей-офф НХЛ.

По этому показателю Овечкин догнал форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Джо Торнтона, при этом проведя на 41 матч меньше (138 против 179).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Бостон» одержал победу над «Вашингтоном» со счётом 4:3 и сравнял счёт в серии.