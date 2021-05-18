Москва, , 11:37 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал четыре фактора идентичности, передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая.

«Партии и политики обратили свой взор на человека, укрепление семьи, института брака, нашей идентичности. Вера, язык, культура, история, это очень важно», — отметил Володин в ходе IX Парламентских встреч в рамках XXIX Международных образовательных чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа».

У нас меньше стало разломов, а больше стали думать о будущем, добавил он.