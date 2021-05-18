Нальчик, , 11:34 — REGNUM В Кабардино-Балкарии установлен факт халатности со стороны должностных лиц государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства», министерства строительства и администрации города Нальчика. При попустительстве чиновников у государства похищено 4,5 млн рублей при строительстве школы в городе Нальчике.

В настоящее время по факту халатного отношения к своим обязанностям возбуждено уголовное дело, сообщили 18 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону. Из его расследования стало известно, что в апреле 2018 года был заключен госконтракт на сумму 890 млн рублей на строительство школы в столице Кабардино-Балкарии. Исполнителем работ являлось ООО «АССО».

При приемке выполненных работ ответственные лица из ряда госучреждений республики закрыли глаза на недоделки и подписали акты, несмотря на то, что объемы работ были занижены, а качество материалов и оборудования не соотвествовали условиям контракта и проектно-сметной документации. Теперь им предстоит ответить за свою безответственность.