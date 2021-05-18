Москва, , 11:34 — REGNUM Бесконтактные платежи с помощью пластиковых карт и смартфонов считают наиболее удобными способами оплаты 76% и 65% жителей России соответственно, приводит данные Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

Менее удобны платежи с помощью «умных» наручных часов (52%), специального наручного браслета (49%) и спецбрнлока (45%).

При этом большинство опрошенных (56%) заявили, что бесконтактные платежи с помощью банковских карт или смартфонов небезопасны. Рост показателя с 2018 года и для карт, и для смартфонов составил 13%.

Опрос проведен в апреле 2021 года. Опрошены 1600 граждан от 18 лет в 53 регионах РФ. Статпогрешность данных не превышает 3,4%.

Как сообщает ИА REGNUM, за последние три года жители РФ стали в три раза чаще оплачивать покупки бесконтактным способом с помощью смартфонов.

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