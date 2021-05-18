Игарка, Красноярский край, , 11:34 — REGNUM В Туруханском районе Красноярского края мужчина подозревается в покушении на убийство бывшей гражданской супруги. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 мая в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство») возбуждено в отношении 28-летнего жителя города Игарка. По предварительной версии следствия, утром 16 мая мужчина пришёл в детский сад, где его бывшая сожительница замещала свою мать в качестве сторожа. В ходе ссоры на почве ревности злоумышленник причинил 23-летней женщине множественные телесные повреждения и ножевое ранение. Также он пытался её задушить.

Когда женщина перестала подавать признаки жизни, на место преступления пришёл её отчим. Он остался с потерпевшей до приезда скорой помощи.

Как уточнили в ведомстве, подозреваемый раскаялся в содеянном и обратился в полицию.

Женщина в настоящее время проходит лечение в больнице. Подозреваемый задержан, расследование продолжается. Совместный ребенок пары находится у бабушки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах 66-летнего жителя подозревают в убийстве брата.

Читайте также: Следователи выяснили, кто нанёс чебоксарцу 80 ножевых ранений