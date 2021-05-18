Кванджу, Южная Корея, , 11:38 — REGNUM Сегодня, 18 мая, в Южной Корее отмечают 41-ю годовщину Демократического движения от 18 мая, которое способствовало «развитию демократии в стране и защите прав человека». Об этом сообщает KBS.

Церемония, посвящённая памяти жертв событий тех дней, состоялась на Национальном кладбище борцов за демократию в Кванджу. В ней приняли участие 99 человек, включая политических лидеров, глав общественных организаций, родственников погибших и студентов.

Участники церемонии выразили пожелание, чтобы дух Демократического восстания 18 мая 1980 года не ушёл в прошлое, а оставался движущей силой дальнейшей демократизации южнокорейского общества и укрепления социальной сплочённости.

Восстание в Кванджу — акции протеста в южнокорейском городе Кванджу, проходившие с 18 мая по 27 мая 1980 года, жестоко подавленные правительственными силами.

Во время правления Чон Ду Хвана инцидент в Кванджу официально рассматривался как прокоммунистический мятеж. Однако после его ухода с поста президента в 1988 году восстание стало рассматриваться как попытка установления демократии.