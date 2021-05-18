Потсдам, Германия, , 11:36 — REGNUM Россия и Германии необходимо вести диалог, так как без этого не будет решена ни одна проблема в двусторонних отношениях. Об этом 18 мая заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в видеообращении к участникам форума «Потсдамские встречи».

«Ни одна из проблем не решится молчанием», — сказал глава немецкого МИД.

«Решения приходят, только когда мы говорим друг с другом. При всем, что нас разделяет и объединяет», — добавил Маас.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что некоммерческая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH, Германия) планирует опротестовать решение властей о продолжении строительства газопровода «Северный поток — 2» в германской исключительной экономической зоне.