Кострома, , 11:58 — REGNUM В строительные отряды Костромской области записались в 4 раза больше студентов, чем ожидалось — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Советский плакат «Строительство новой деревни»,1972 г

По информации официального телеграмм-канала администрации региона «Кабинет No24», этим летом на стройках будут трудиться 423 студента. Изначально в стройотряды планировали набрать максимум 100 человек.

Напомним, решить проблему с нехваткой кадров при строительстве социальных объектов в регионе за счёт студентов предложил костромской губернатор Сергей Ситников. При зачислении в стройотряды с каждым из студентов заключат официальный трудовой договор. Оплата будет производиться исходя из объёмов выполненной работы, но не ниже минимального размера оплаты труда.

Трудиться студенты будут исключительно в летние месяцы. Юношам и девушкам предстоит поработать на строительстве школы, детского сада, многоквартирного дома в Костроме, благоустройстве сквера в районе улицы Подлипаеваи достроить школу в поселке Якшангав Поназыревском районе. Перед заступлением на объекты студентов обучат. Кроме этого, их обещают обеспечить бесплатным горячим питанием.

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