Москва, , 11:32 — REGNUM Отношения между Россией и Соединенными Штатами стали хуже, чем во времена холодной войны, заявил член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.

«Сейчас мы попали в условия, когда слова «холодная война» не говорят, но отношения между Россией и США хуже некуда», — сказал он в интервью РИА Новости.

Он добавил, что мир полон противоречий, и Россия в этих условиях обязана иметь достаточный оборонный потенциал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава стратегического командования Соединенных Штатов Чарльз Ричард заявил, что вероятность начала ядерной войны США против России или Китая существует.

Ричардс подчеркнул, что впервые со времен холодной войны Пентагон рассматривает возможность прямого военного конфликта с ядерной державой. При этом он утверждает, что Россия и Китай начали проводить более агрессивную политику на мировой арене.

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