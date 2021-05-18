Улан-Удэ, , 11:32 — REGNUM За первые четыре месяца 2021 года в Бурятии зарегистрировано 6 973 преступления, что на 0,8% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

На негативную динамику повлияло увеличение числа разбоев (+15,4%), изнасилований и покушений на изнасилование (+40,9%), мошенничеств (+26,5%), вымогательств (+87,5%). На 150% выросло число преступлений, связанных с браконьерством (+150%).

При этом на 100% сократилось количество хулиганских действий. Реже стали также регистрировать грабежи (-21%), умышленные причинения тяжкого вреда здоровью (‑25,6%), убийства и покушений на убийство (‑1,6%).

«На 11,4% сократилось число преступлений, совершенных в общественных местах. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 26,7% (в январе — апреле 2020 г. — 30,4%)», — добавили в надзорном ведомстве.