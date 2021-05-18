Лондон, , 11:35 — REGNUM Звезда фильмов о Гарри Поттере Эмма Уотсон опровергла слухи о помолвке со своим возлюбленным Лео Робинтоном. По этому поводу она опубликовала серию постов в личном Twitter-аккаунте 18 мая.

https://twitter.com/EmmaWatson/status/1394399258451734528

«Дорогие фанаты. Слухи о том, помолвлена я или нет, «в спячке» моя карьера или нет — это лишь способы получить просмотры…» — объяснила подписчикам актриса. Также в одном из своих постов Уотсон пообещала: «Если у меня будут новости — обещаю, я поделюсь ими с вами».

Добавим, что Эмма Уотсон очень редко делиться чем-либо со своими подписчиками в социальных сетях. До опровержения слухов о помолвке последний твит актрисы датировался августом 2020 года.

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