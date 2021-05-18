Петрозаводск, , 11:41 — REGNUM В Республике Карелия за минувшие сутки выявлено 55 новых инфицированных коронавирусом, это на два человека больше, чем сутками ранее. Об этом 18 мая сообщили в региональном оперативном штабе.

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Всего с начала пандемии в республике выявлено 46 557 инфицированных, из них 44 705 человек выздоровели, в том числе 58 человек были выписаны за последние сутки.

«Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7581,8 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3372,8 случая, по Северо-Западу — 5885,9», — указали в оперштабе.

От COVID-19 за время пандемии скончались 515 жителей Карелии, в том числе три новых летальных исхода были зарегистрированы за последние сутки. В Беломорской ЦРБ скончался житель Беломорска, 1949 года рождения, в Госпитале для ветеранов войн скончалась жительница Кондопоги, 1936 года рождения, в Медвежьегорской ЦРБ скончалась жительница Великой Губы, 1960 года рождения.

Кроме того, с апреля 2020 года в Карелии с внебольничной пневмонией (без подтвержденного COVID-19) были госпитализированы 6017 пациентов, из них 141 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

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