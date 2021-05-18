Москва, , 11:31 — REGNUM Глава Службы внешней разведки России Серей Нарышкин надеется выйти на личный контакт с руководителем британской разведслужбы MI6. Об этом директор СВР заявил в интервью BBC.

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Нарышкин сообщал, что вступил в переписку с главой MI6. По его словам, она, как это и положено, «уважительная, вежливая».

«И я очень рассчитываю, что в результате этой переписки мы выйдем на контакты, в том числе и личные», — добавил руководитель СВР.

Глава ведомства на вопрос об активности британской разведки в России предложил спросить об этом у её руководителя.

«А когда мы с ним встретимся, и я у него это спрошу», — пообещал Нарышкин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британская разведывательная структура «Центр правительственной связи» (GCHQ) провозгласила Россию главной угрозой для Соединённого Королевства. Как уточнил её руководитель Джереми Флеминг, наибольшую опасность Россия представляет в сфере киберопераций. Кроме того, он обвинил Москву во вмешательстве в выборы «по всему миру».

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