Бишкек, , 11:31 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров перешел на дистанционный режим работы в связи с предстоящим участием в международных мероприятиях. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства сегодня, 18 мая.

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Отмечается, что президент сделал это в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований с учетом сохраняющейся напряженной эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией коронавируса.

ИА REGNUM напоминает, на конец мая 2021 года запланирован рабочий визит президента Киргизии в Москву, в рамках которого должна будет состояться встреча Садыра Жапарова с президентом России Владимиром Путиным.