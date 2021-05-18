Ростов-на-Дону, , 11:30 — REGNUM Аксайским торговцам, чья деятельность остановилась после внезапной проверки шести рынков на окраине Ростова-на-Дону, предложили места на рынках «Классик» и «Верхний Темерник». Об этом сообщила заместитель директора департамента потребительского рынка Ростовской области Наталья Багрянова.

По словам чиновницы, на территории закрытых рынков стационарных строений нет. Все магазины — это быстровозводимые сооружения, а значит, их можно разобрать и собрать на иной территории. Часть бизнесменов уже перешла на рынок, расположенный на «Верхнем Темернике».

«Безусловно, ситуация напряженная, поскольку она связана с большим количеством предпринимателей в секторе малого бизнеса. И все специалисты, которые обеспечивают работу в антикризисных группах, оказывают им консультативную помощь», — отметила Багрянова.

Ранее суд перенёс рассмотрение исков, связанных с закрытием аксайских рынков, на 3 июня. При этом стоит отметить, что суд вынес положительное решение по вопросу закрытия торговых площадок очень оперативно.

Читайте ранее в этом сюжете: Аксайские торговцы сообщили о стычках с судебными приставами